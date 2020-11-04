Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили 6 обстрелов, ранен украинский военный

4 ноября, 2020, 07:20

Во вторник, 3 ноября, российские войска в зоне проведения Операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного захватчики применили ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В районе Марьинки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Два нарушения режима тишины зафиксировано возле населенного пункта Гнутово: на этом участке россияне применяли стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска стреляли из автоматического станкового гранатомета недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение, его госпитализировали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb