Легендарного футболиста Марадону госпитализировали в Аргентине

3 ноября, 2020, 10:01

Аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону госпитализировали на родине

Об этом сообщает TNT Sports .

60-летний Марадона, возглавляющий клуб "Химнасия и Эсгрима", оказался в больнице. Личный врач футболиста Леопольдо Луке заявил, что его жизни ничего не угрожает.

"Он в больнице, потому что сам захотел приехать. Его жизни ничего не угрожает, мы не приехали сюда по какой-то неотложности. Скоро Диего будет гораздо лучше. Его госпитализировали в три дня, чтобы он восстановил водный баланс. Ему проведут несколько обзоров, мы хотим внимательно проследить за ним. Он хочет руководить командой уже в воскресенье ", - рассказал Луке.

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября на игре "Химнасия и Эсгрима" в 1-м туре чемпионата Аргентины с "Патронат". Перед матчем Марадоне вручили памятную доску в честь 60-летия, но он не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, он был госпитализирован в января 2019 года с внутренним кровотечением в желудке.

Напомним, в феврале 2020 Диего Марадону заподозрили в употреблении наркотиков во время матча.

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