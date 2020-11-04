Кличко выздоровел после COVID-19
4 ноября, 2020, 13:13
Мэр Киева Виталий Кличко оправился после заболевания коронавирусом
Об этом он сказал на пресс-брифинге, передает Еспресо.TV.
"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - рассказал Кличко.
- Напомним, 24 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19, уходит в самоизоляцию и будет работать из дому.
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