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Espreso.tvОбществоКличко выздоровел после COVID-19

Кличко выздоровел после COVID-19


фото: fb
Мэр Киева Виталий Кличко оправился после заболевания коронавирусом

Об этом он сказал на пресс-брифинге, передает Еспресо.TV.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - рассказал Кличко.

  • Напомним, 24 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19, уходит в самоизоляцию и будет работать из дому.

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