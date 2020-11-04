Глава столичной Госпотребслужбы прогнозирует вхождение Киева в "красную" зону карантина

4 ноября, 2020, 12:51

Киев может оказаться в "красной" карантинной зоне

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

Читайте также: Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа