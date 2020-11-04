 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава столичной Госпотребслужбы прогнозирует вхождение Киева в "красную" зону карантина

Глава столичной Госпотребслужбы прогнозирует вхождение Киева в "красную" зону карантина


фото: reuters
Киев может оказаться в "красной" карантинной зоне

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

Читайте также: Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать