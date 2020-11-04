Глава столичной Госпотребслужбы прогнозирует вхождение Киева в "красную" зону карантина
4 ноября, 2020, 12:51
Киев может оказаться в "красной" карантинной зоне
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.
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