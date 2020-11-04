Экс-чемпион мира готов заменить Джошуа в бою с Усиком
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам менеджера бывшего чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) Дэвида Хиггинса, новозеландец Джозеф Паркер готов драться с Александром Усиком, если Джошуа откажется от титула.
"100%, мы примем бой. Джозеф готов помериться силами с кем-либо из топ-10 ради такого шанса. Мы примем бой в Англии или, потенциально, в Новой Зеландии, если здесь будет хоть немного поддержки от правительства. Все зависит от обязательной защиты и от того, оставит Джошуа место вакантным или нет. А пока мы продолжим побеждать и ухватимся за шанс, когда он подвернется", - сказал Хиггинс.
Он добавил, что Паркер очень уважает Усика и считает его классным бойцом.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он заявлял, что может отказаться от пояса WBO ради поединка против чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.
- 4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником украинца Александра Усика может стать другой британский тяжеловес - Даниэль Дюбуа.
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