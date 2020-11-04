Экс-чемпион мира готов заменить Джошуа в бою с Усиком

4 ноября, 2020, 14:14

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер заявил, что готов драться с Александром Усиком, если Джошуа откажется от титула WBO

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам менеджера бывшего чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) Дэвида Хиггинса, новозеландец Джозеф Паркер готов драться с Александром Усиком, если Джошуа откажется от титула.

"100%, мы примем бой. Джозеф готов помериться силами с кем-либо из топ-10 ради такого шанса. Мы примем бой в Англии или, потенциально, в Новой Зеландии, если здесь будет хоть немного поддержки от правительства. Все зависит от обязательной защиты и от того, оставит Джошуа место вакантным или нет. А пока мы продолжим побеждать и ухватимся за шанс, когда он подвернется", - сказал Хиггинс.

Он добавил, что Паркер очень уважает Усика и считает его классным бойцом.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.

Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он заявлял, что может отказаться от пояса WBO ради поединка против чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.

4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником украинца Александра Усика может стать другой британский тяжеловес - Даниэль Дюбуа.

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