Действующая власть и люди живут в параллельных реальностях в ситуации с коронавирусом, - Синютка

4 ноября, 2020, 13:31

Действующая власть и люди живут в параллельных реальностях в ситуации с коронавирусом

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка во время выступления с трибуны парламента.

"На фоне новости об освобождении Маркива хочется еще раз обратиться к украинской Фемиде, пора расследовать дело Шеремета, пора прекратить политические преследования Софии Федины, Маруси Зверобой и всех добровольцев, волонтеров, которые с оружием в руках защищали украинское государство", - сказал он.

"На фоне этой хорошей новости я убежден, что тяжкой информацией ложится на сердце каждого украинца информация о коронавирусе. Вчера с этой трибуны представители власти рассказывали о якобы борьбе с коронавирусом. И на самом деле складывается устойчивое впечатление, что власть и люди живут в совершенно параллельных реальностях, потому что власть или не знает, или не понимает того, что происходит на самом деле", - добавил он.

Синютка обратился к представителям власти: "Уважаемые чиновники, сегодня только на Львовщине 2 200 врачей перенесли и болеют коронавирусом из тех 19 000 заболевших по всей Украине. Может пора внести в сессионный зал и проголосовать законопроект о поддержке врачей, которые болеют коронавирусом?»

"Я скажу вам еще одну страшную по своей сути цифру. Из 132 медиков, умерших от коронавируса, только 14 по состоянию на октябрь получили помощь от государства. Уважаемые представители власти, пора остановиться и прекратить насилие, которое сегодня продолжается над медиками. Мне кажется, что сегодня ситуация, когда власть не понимает, что попасть в больницу даже с положительным ПЦР-тестом просто невозможно", - отметил депутат.

"Есть еще одно, к чему я хочу призвать парламентариев. Вчера под стенами ВРУ были представители движения "#SaveФЛП", я убежден, что сегодня мы проголосуем решение, которое продлит мораторий до конца 2021 года. Но это только первый шаг, я убежден, что нам необходимо обязательно принять мораторий на проверки", - подчеркнул он.