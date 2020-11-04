Дело Маркива: Денисова заявила о возможной кассационной жалобе обвинения
4 ноября, 2020, 15:29
Омбудсмен Людмила Денисова прогнозирует обращение обвинения нацгвардейца Виталия Маркива в Кассационный суд Милана
Об этом она сказала после прибытия Маркива в Украину, передает Укринформ
"Сторона обвинения, как мы думаем, будет подавать жалобу в Кассационный суд (Милан). Но в начале 90 суток надо дождаться решения к резолютивной части, которую вчера объявил Апелляционный суд Милана. Затем они (сторона обвинения - ред.) будут подавать эту жалобу, а потом мы будем снова защищать то, что наш Виталий не виноват, в Кассационном суде ", - сказала Денисова.
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- Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.
- До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.
- 3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана произошло решающее заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркивым. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.
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