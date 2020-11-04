Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

4 ноября, 2020, 13:48

Оправданный апелляционным судом в Милане украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив вернулся в Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Самолет с военнослужащим приземлился в Киеве на аэродроме Нацгвардии. Маркива сопровождал министр внутренних дел Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова, в Украине его встречали сослуживцы и журналисты.

Военнослужащий приветствовал соотечественников и собратьев и рассказал, что в ближайших планах - провести время с семьей. Также Маркив заявил, что продолжит службу в рядах Нацгвардии.

Кроме того, Марк заявил, что причастные к попытке возложить на него вину за гибель итальянского корреспондента в зоне АТО должны понести ответственность и он общается об этом со своими адвокатами.

Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелли.

До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.

3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана прошло решающее заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.

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