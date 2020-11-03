Зараженный футболист "Динамо" рассказал, как болеет COVID-19

3 ноября, 2020, 17:57

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, получивший положительный тест на коронавирус, поделился своим самочувствием

Об этом сообщает sport.ua.

У Цитаишвили есть температуре, но остались обоняние и вкус.

"Все хорошо. Да, температура есть, но обоняние и вкус чувствую, нормально. Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится", - сказал футболист.

В текущем сезоне Георгий Цитаишвили провел 3 матча, но результативными действиями не отличался. В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира по футболу.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должно состояться 4 ноября.

1 ноября сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" положительные тесты на COVID-19 сдали пять футболистов "Динамо".

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