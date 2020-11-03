Выборы в США: житель Великобритании поставил 1 млн фунтов на победу демократа Байдена

3 ноября, 2020, 08:59

Неизвестный клиент букмекера из Великобритании поставил 1 млн фунтов (1,29 млн долларов) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США

Об этом сообщает CNN Business .

Если ставка сыграет, аноним получит 1,54 млн фунтов (более 1,98 млн долларов, с учетом суммы ставки).

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Букмекеры принимали ставки, в том числе на номинации кандидатов от партий. В феврале, после праймериз в Нью-Гемпшире, коэффициент ставки на номинацию Байдена достигал 100.

В США ставки на политические события запрещены Верховным судом от 2018 года.