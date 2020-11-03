Выборы в США: житель Великобритании поставил 1 млн фунтов на победу демократа Байдена
3 ноября, 2020, 08:59
Неизвестный клиент букмекера из Великобритании поставил 1 млн фунтов (1,29 млн долларов) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США
Об этом сообщает CNN Business .
Если ставка сыграет, аноним получит 1,54 млн фунтов (более 1,98 млн долларов, с учетом суммы ставки).
Читайте также: Обнародованы рейтинги Трампа и Байдена за 2 дня до президентских выборов в США
Букмекеры принимали ставки, в том числе на номинации кандидатов от партий. В феврале, после праймериз в Нью-Гемпшире, коэффициент ставки на номинацию Байдена достигал 100.
В США ставки на политические события запрещены Верховным судом от 2018 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-