Обнародованы рейтинги Трампа и Байдена за 2 дня до президентских выборов в США
Об этом сообщает Укринформ.
За два дня до голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает в рейтинге действующего президента республиканца Дональда Трампа.
Правда, Трамп сохраняет шансы на победу благодаря незначительному отставанию от оппонента в так называемых колеблющихся штатах.
В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, Байден получил 51% против 43% у Трампа.
Однако, Трамп близок к Байдену в достаточном количестве штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Интрига сохраняется во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.
Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над кандидатом от демократов - Хиллари Клинтон, которая тогда выиграла общенациональный голосования.
Отмечается, что даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему отдадут предпочтение все другие штаты, где он выиграл в 2016 году.
- 30 октября сообщалось, что более 85 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах в США, согласно подсчетам инициативы US Elections Project Университета Флориды
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