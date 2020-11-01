Обнародованы рейтинги Трампа и Байдена за 2 дня до президентских выборов в США

1 ноября, 2020, 17:17

За два дня до голосования на президентских выборах в США Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает Укринформ.

За два дня до голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает в рейтинге действующего президента республиканца Дональда Трампа.

Правда, Трамп сохраняет шансы на победу благодаря незначительному отставанию от оппонента в так называемых колеблющихся штатах.

В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, Байден получил 51% против 43% у Трампа.

Однако, Трамп близок к Байдену в достаточном количестве штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Интрига сохраняется во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над кандидатом от демократов - Хиллари Клинтон, которая тогда выиграла общенациональный голосования.

Отмечается, что даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему отдадут предпочтение все другие штаты, где он выиграл в 2016 году.

30 октября сообщалось, что более 85 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах в США, согласно подсчетам инициативы US Elections Project Университета Флориды

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