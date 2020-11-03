В Литве прекратили закупки электричества из Беларуси из-за запуска Остривецкой АЭС

3 ноября, 2020, 19:08

3 ноября Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси из-за начала работы там Остривецкой АЭС из-за строительства которой страны вели спор

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на литовского оператора Litgrid.

"В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС производит электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена ​​нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - заявили в компании.

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Такое решение принято в рамках так называемого "антиостривецкого закона", принятого в Литве. Согласно соответствующему закону, страна запрещает импорт электроэнергии с атомных электростанций, которые считает опасными.

Белорусская АЭС в Остривце внесено в литовский "черный список".

По оценкам аналитиков Litgrid, импорт электроэнергии из Беларуси в первом полугодии текущего года составил около 5% от всей электроэнергии, импортируемой за тот же период. Большая часть электроэнергии импортируется в Литву из Швеции - в первом полугодии импорт достиг 45%.

Напомним, электроэнергетические системы Литвы, Латвии и Эстонии будут физически отделены от Беларуси и России в 2025 году после реализации синхронизации с сетями континентальной Европы. В октябре 2020 года Еврокомиссия выделила рекордную финансирования на второй этап синхронизации стран Балтии с сетями континентальной Европы - 720 млн евро.

Напомним, 12 апреля в Беларуси анонсировали запуск Остривецкой АЭС в июле. АЭС находится в Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы - города Вильнюса.

Власти Литвы выражали опасения по поводу безопасности ядерного объекта и ранее объявляли о планах закупить таблетки йода накануне пуска АЭС. Также в Литве разработаны маршруты эвакуации населения в случае аварийных ситуаций на Белорусской АЭС и испытывают сирены предупреждения о чрезвычайной ситуации.

В самой Литве единственную атомную электростанцию закрыли 10 лет назад.

О планах по строительству АЭС президент Беларуси Александр Лукашенко объявил в 2008 году, когда Минск получил на этот проект кредит в $10 млрд от России.

Генеральным подрядчиком строительства Белорусской АЭС является российская корпорация "Атомстройэкспорт".

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