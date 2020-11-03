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Espreso.tvОбществоСудья КСУ Слиденко заявил, что на его коллегу напали

Судья КСУ Слиденко заявил, что на его коллегу напали


фото: segodnya.ua
31 октября на одного из судей Конституционного суда совершили нападение

Об этом рассказал судья КСУ Игорь Слиденко в эфире Общественного радио.

"Фамилию назовут в Конституционном суде. Деталей не знаю. Нападала группа лиц. Судья сообщил нам об этом случае вчера, 2 ноября", - сказал Слиденко.

В киевской полиции журналистам сообщили, что никакой подобной информации не поступало.

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"У нас такой информации нет. Никто с такими заявлениями не обращался. Если бы это было, то за столько дней, сколько времени прошло, мы бы уже точно знали", - пояснили в полиции.

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