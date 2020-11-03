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Espreso.tvСпортУкраинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии

Украинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков 6-го тура чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.

В 6-м туре Серии А "Аталанта" победила "Кротоне" со счетом 2:1. Украинец Руслан Малиновский провел на футбольном поле 89 минут и отдал 1 результативную передачу.

Благодаря уверенной игре ресурсы SofaScore и WhoScored внесли украинца в символическую сборную лучших по итогам 6 тура

В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 7 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.

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