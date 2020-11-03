Украинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии
3 ноября, 2020, 19:10
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков 6-го тура чемпионата Италии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.
В 6-м туре Серии А "Аталанта" победила "Кротоне" со счетом 2:1. Украинец Руслан Малиновский провел на футбольном поле 89 минут и отдал 1 результативную передачу.
Благодаря уверенной игре ресурсы SofaScore и WhoScored внесли украинца в символическую сборную лучших по итогам 6 тура
В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 7 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.
- 15 октября Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины.
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