Малиновский стал новым самым дорогим футболистом Украины

15 октября, 2020, 12:27

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .

Хавбек теперь стоит 21 млн евро и поэтому обогнал Александра Зинченко, ранее возглавлявшего рейтинг. Стоимость левого защитника "Манчестер Сити" составляла 24 млн, однако теперь универсал оценивается в 20 млн евро. Бронза в списке самых дорогих досталась Виктору Цыганкову. Лидер "Динамо" стоит 19 млн евро.

В топ-5 также попали левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко (13 млн евро) и форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук (9,5 млн евро).

Топ-15 самых дорогих футболистов Украины:

Руслан Малиновский ( "Аталанта") - 21 млн евро. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") - 20 млн евро. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 19 млн евро. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 13 млн евро. Роман Яремчук ("Гент") - 9,5 млн евро. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 9 млн евро. Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8 млн евро. Ярослав Ракицкий ( "Зенит") - 8 млн евро. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм") - 7,5 млн евро. Марлос ( "Шахтер") - 7 млн евро. Владислав Супряга ( "Динамо") - 7 млн евро. Евгений Коноплянка ( "Шахтер") - 5 млн евро. Сергей Кривцов ( "Шахтер") - 4,5 млн евро. Виктор Коваленко ( "Шахтер") - 4,5 млн евро. Жуниор Мораес ( "Шахтер") - 4 млн евро.

13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .