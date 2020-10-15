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Espreso.tvСпортМалиновский стал новым самым дорогим футболистом Украины

Малиновский стал новым самым дорогим футболистом Украины


фото: Getty Images
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .

Хавбек теперь стоит 21 млн евро и поэтому обогнал Александра Зинченко, ранее возглавлявшего рейтинг. Стоимость левого защитника "Манчестер Сити" составляла 24 млн, однако теперь универсал оценивается в 20 млн евро. Бронза в списке самых дорогих досталась Виктору Цыганкову. Лидер "Динамо" стоит 19 млн евро.

В топ-5 также попали левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко (13 млн евро) и форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук (9,5 млн евро).

Топ-15 самых дорогих футболистов Украины:

  1. Руслан Малиновский ( "Аталанта") - 21 млн евро.
  2. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") - 20 млн евро.
  3. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 19 млн евро.
  4. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 13 млн евро.
  5. Роман Яремчук ("Гент") - 9,5 млн евро.
  6. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 9 млн евро.
  7. Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8 млн евро.
  8. Ярослав Ракицкий ( "Зенит") - 8 млн евро.
  9. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм") - 7,5 млн евро.
  10. Марлос ( "Шахтер") - 7 млн евро.
  11. Владислав Супряга ( "Динамо") - 7 млн евро.
  12. Евгений Коноплянка ( "Шахтер") - 5 млн евро.
  13. Сергей Кривцов ( "Шахтер") - 4,5 млн евро.
  14. Виктор Коваленко ( "Шахтер") - 4,5 млн евро.
  15. Жуниор Мораес ( "Шахтер") - 4 млн евро.

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