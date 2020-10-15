Малиновский стал новым самым дорогим футболистом Украины
15 октября, 2020, 12:27
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .
Хавбек теперь стоит 21 млн евро и поэтому обогнал Александра Зинченко, ранее возглавлявшего рейтинг. Стоимость левого защитника "Манчестер Сити" составляла 24 млн, однако теперь универсал оценивается в 20 млн евро. Бронза в списке самых дорогих досталась Виктору Цыганкову. Лидер "Динамо" стоит 19 млн евро.
В топ-5 также попали левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко (13 млн евро) и форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук (9,5 млн евро).
Топ-15 самых дорогих футболистов Украины:
- Руслан Малиновский ( "Аталанта") - 21 млн евро.
- Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") - 20 млн евро.
- Виктор Цыганков ( "Динамо") - 19 млн евро.
- Виталий Миколенко ( "Динамо") - 13 млн евро.
- Роман Яремчук ("Гент") - 9,5 млн евро.
- Николай Матвиенко ("Шахтер") - 9 млн евро.
- Тарас Степаненко ( "Шахтер") - 8 млн евро.
- Ярослав Ракицкий ( "Зенит") - 8 млн евро.
- Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм") - 7,5 млн евро.
- Марлос ( "Шахтер") - 7 млн евро.
- Владислав Супряга ( "Динамо") - 7 млн евро.
- Евгений Коноплянка ( "Шахтер") - 5 млн евро.
- Сергей Кривцов ( "Шахтер") - 4,5 млн евро.
- Виктор Коваленко ( "Шахтер") - 4,5 млн евро.
- Жуниор Мораес ( "Шахтер") - 4 млн евро.
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .
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