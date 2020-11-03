Украина направила в ОБСЕ ноту в связи с ранением военного

3 ноября, 2020, 19:27

Из-за ранения оккупантами украинского военного на Донбассе Украина направила письменную ноту в ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что сегодня днем оккупанты обстрелял позиции одного из украинских соединений в районе Новолуганского из автоматического гранатомета, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения.

"В связи с нарушением противником режима прекращения огня, украинские представители в СЦКК, направили письменную ноту в СММ ОБСЕ. Это событие также будет обсуждено во время следующего заседания ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие, один военный ранен.

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