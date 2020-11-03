На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие, один военный ранен
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Недалеко от населенного пункта Новолуганское оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение.
"Воина госпитализировали, ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
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