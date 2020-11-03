У министра экологии Абрамовского обнаружили коронавирус

3 ноября, 2020, 17:45

У министра экологии Украины Романа Абрамовского подтвердили коронавирус, он находится на самоизоляции

Об этом он сообщил в Facebook .

"Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома", - отметил он.

Он отметил, что самочувствие удовлетворительное.

Абрамовский также добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие процессы он контролирует дистанционно.

Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19 Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие ... Опубликовано Романом Абрамовский Вторник, 3 ноября 2020 г.

Напомним, в течение суток 2 ноября было зафиксировано 8 899 новых случаев коронавируса, 157 пациентов умерли, 5 100 - выздоровели.

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