У министра экологии Абрамовского обнаружили коронавирус
3 ноября, 2020, 17:45
У министра экологии Украины Романа Абрамовского подтвердили коронавирус, он находится на самоизоляции
Об этом он сообщил в Facebook .
"Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома", - отметил он.
Он отметил, что самочувствие удовлетворительное.
Абрамовский также добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие процессы он контролирует дистанционно.
Получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19 Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие ...Опубликовано Романом Абрамовский Вторник, 3 ноября 2020 г.
- Напомним, в течение суток 2 ноября было зафиксировано 8 899 новых случаев коронавируса, 157 пациентов умерли, 5 100 - выздоровели.
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