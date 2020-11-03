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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток зафиксировано 8899 случаев COVID-19, умерли 157 человек

В Украине в течение суток зафиксировано 8899 случаев COVID-19, умерли 157 человек

По состоянию на утро вторника, 3 ноября, в Украине зафиксировано 411 093 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 7532 - летальные, 168868 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 2 ноября было зафиксировано 8899 новых случаев коронавируса, 157 пациентов умерли, 5100 - выздоровели.

В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:

г. Киев - 39534 случаи
Винницкая область - 11 096 случаев
Волынская область - 14234 случаи
Днепропетровская область - 15729 случаев
Донецкая область - 11 731 случай
Житомирская область - 1583 случая
Закарпатская область - 15187 случаев
Запорожская область - 10 797 случаев
Ивано-Франковская область - 21 596 случаев
Киевская область - 17535 случаев
Кировоградская область - 2677 случаев
Луганская область - 3881 случай
Львовская область - 31134 случаи
Николаевская область - 8736 случаев
Одесская область -25785 случаев
Полтавская область - 10190 случаев
Ровенская область - 19998 случаев
Сумская область - 12 409 случаев
Тернопольская область - 21 186 случаев
Харьковская область - 38709 случаев
Херсонская область - 4424 случая
Хмельницкая область - 16928 случаев
Черкасская область - 9670 случаев
Черновицкая область - 22881 случай
Черниговская область - 9213 случаев

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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