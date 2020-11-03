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Espreso.tvСпортТренер "Барселоны" рассказал, как его команда должна сыграть с "Динамо"

Тренер "Барселоны" рассказал, как его команда должна сыграть с "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что перед его командой стоит задача - победить "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Нидерландский специалист отметил, что задача "Барселоны" - хорошо играть в футбол, создавать моменты и побеждать.

"Задача всегда одна - хорошо играть в футбол, создавать моменты и побеждать. Мы получили шесть очков в двух предыдущих встречах Лиги чемпионов и хотим продолжить в том же ритме. Ожидаем встречи с соперником, который может усложнить нам жизнь. "Барселоне" придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру", - сказал Куман.

"Динамо" в стартовом матче ЛЧ уступило на своем поле "Ювентусу" - 0:2, а затем в гостях сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" - 2:2.

4 ноября киевляне должны встретиться на выезде с "Барселоной".

  • 2 ноября стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за обилия больных коронавирусом в киевском клубе.

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