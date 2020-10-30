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Espreso.tvОбщество"Позвонили из ОПУ и сказали, что у меня будут проблемы": судья КСУ Слиденко написал заявление об отставке

"Позвонили из ОПУ и сказали, что у меня будут проблемы": судья КСУ Слиденко написал заявление об отставке


фото: rfe
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что ему позвонили из Офиса президента и сказали, что он ведет себя "неправильно" и у него будут проблемы

Об этом Слиденко сказал на брифинге, передает Украинская правда.

"Позвонили из Офиса президента и сказали что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы", - сказал судья.

Судья-докладчик отказался назвать, кто именно оказывал давление на него.

Слиденко сказал, что на следующий день после этого написал заявление об отставке, его еще не рассматривали, но он "уже почти не судья" КС.

Поэтому он заранее выразил мнение, что электронное декларирование вполне законно, а в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции просто нужно внести изменения.

По мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что "это полномочия советской прокуратуры" и это неправильно.

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