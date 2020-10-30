"Позвонили из ОПУ и сказали, что у меня будут проблемы": судья КСУ Слиденко написал заявление об отставке

Об этом Слиденко сказал на брифинге, передает Украинская правда.

"Позвонили из Офиса президента и сказали что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы", - сказал судья.

Судья-докладчик отказался назвать, кто именно оказывал давление на него.

Слиденко сказал, что на следующий день после этого написал заявление об отставке, его еще не рассматривали, но он "уже почти не судья" КС.

Поэтому он заранее выразил мнение, что электронное декларирование вполне законно, а в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции просто нужно внести изменения.

По мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что "это полномочия советской прокуратуры" и это неправильно.

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