"Позвонили из ОПУ и сказали, что у меня будут проблемы": судья КСУ Слиденко написал заявление об отставке
Об этом Слиденко сказал на брифинге, передает Украинская правда.
Судья-докладчик отказался назвать, кто именно оказывал давление на него.
Слиденко сказал, что на следующий день после этого написал заявление об отставке, его еще не рассматривали, но он "уже почти не судья" КС.
Поэтому он заранее выразил мнение, что электронное декларирование вполне законно, а в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции просто нужно внести изменения.
По мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что "это полномочия советской прокуратуры" и это неправильно.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
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