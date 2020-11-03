Шевченко оценил шансы "Милана" на чемпионство в Италии

3 ноября, 2020, 13:15

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "Милану" по силам победить в чемпионате Италии

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По словам Шевченко, который является легендой "Милана", в "россо-нери" пока есть все необходимое чтобы получить чемпионство.

"С Ибрагимовичем для" Милана "все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии. Златан тянет, Пиолы выстроил сильную команду", - сказал Шевченко.

После 6-ти туров чемпионата Италии "Милан" 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Напомним, 1 ноября гол шведского форварда Златана Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии

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