Шевченко оценил шансы "Милана" на чемпионство в Италии
3 ноября, 2020, 13:15
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "Милану" по силам победить в чемпионате Италии
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
По словам Шевченко, который является легендой "Милана", в "россо-нери" пока есть все необходимое чтобы получить чемпионство.
"С Ибрагимовичем для" Милана "все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии. Златан тянет, Пиолы выстроил сильную команду", - сказал Шевченко.
После 6-ти туров чемпионата Италии "Милан" 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.
- Напомним, 1 ноября гол шведского форварда Златана Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии
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