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Espreso.tvСпортШевченко оценил шансы "Милана" на чемпионство в Италии

Шевченко оценил шансы "Милана" на чемпионство в Италии


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "Милану" по силам победить в чемпионате Италии

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По словам Шевченко, который является легендой "Милана", в "россо-нери" пока есть все необходимое чтобы получить чемпионство.

"С Ибрагимовичем для" Милана "все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии. Златан тянет, Пиолы выстроил сильную команду", - сказал Шевченко.

После 6-ти туров чемпионата Италии "Милан" 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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