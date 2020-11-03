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Espreso.tvОбщество"Он будет фальшивый, но его покажут по телевидению": Тупицкий заявил, что ему "хотят подбросить" паспорт РФ

"Он будет фальшивый, но его покажут по телевидению": Тупицкий заявил, что ему "хотят подбросить" паспорт РФ


фото: ukranews
Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что у него могут найти поддельный российский паспорт

Об этом он сказал во время пресс конференции 3 ноября, передает Укринформ.

"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его правоохранители запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?" - сказал он.

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