Президент "Барселоны" Бартомеу подал в отставку

27 октября, 2020, 22:30

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу подал в отставку

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Бартомеу подал в отставку вместе со своим советом директоров. Соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей футбольного клуба. Президенту "Барсы" было высказано вотум недоверия.

Еще накануне Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Хосеп Бартомеу был президентом "Барселоны" с января 2014 года. Под его руководством каталонцы по 4 раза побеждали в чемпионате и Кубке Испании и выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM - FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27 2020

10 сентября сообщалось, что выборы нового президента футбольного клуба "Барселона" состоятся в марте 2021 года.

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