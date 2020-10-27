Президент "Барселоны" Бартомеу подал в отставку
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
Бартомеу подал в отставку вместе со своим советом директоров. Соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей футбольного клуба. Президенту "Барсы" было высказано вотум недоверия.
Еще накануне Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.
Хосеп Бартомеу был президентом "Барселоны" с января 2014 года. Под его руководством каталонцы по 4 раза побеждали в чемпионате и Кубке Испании и выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM- FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27 2020
- 10 сентября сообщалось, что выборы нового президента футбольного клуба "Барселона" состоятся в марте 2021 года.
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