Олег Синютка: центральная и местная власть проиграли борьбу с коронавирусом

3 ноября, 2020, 19:11

Центральная и местная власть провалили борьбу с эпидемией коронавируса

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность", кандидат на должность главы Львовской ОТГ Олег Синютка в комментарии журналистам, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Попасть в больницу сегодня невозможно, потому что мест нет, кислорода нет, и возможности аппаратов искусственной вентиляции легких практически исчерпаны. О чем думала власть в течение этих полгода, непонятно. Надо было использовать те помещения, которые свободны и которые можно было бы дополнительно переоборудовать под больницы, но они этого не сделали. Сегодня и местные власти, и центральная власть провалила борьбу с коронавирусом", - подчеркнул политик.

Олег Синютка убежден, что необходимо обеспечить массовое тестирование украинцев. Он отметил, что после победы на выборах мэра Львова в первую очередь будет заниматься вопросами борьбы с пандемией.

"Убежден, что уже через три недели я профинансирую тесты из местного бюджета, чтобы протестировать максимальное количество людей. Также нужно увеличить количество коек с подведенным кислородом, с дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких, чтобы спасать людей. Эти две вещи должен сделать руководитель города - и Львова и любого другого", - подчеркнул он.

Народный депутат отметил, что и центральная и местная власти в борьбе с коронавирусом продемонстрировали свою непрофессиональность и неготовность принимать решения в критических ситуациях. "Вместо этого они занимались местными выборами, но даже это им не помогло. И они получили от людей тот результат которого заслуживают", - отметил Олег Синютка.