Экс-тренер "Динамо" дал неутешительный прогноз на матч с "Барселоной"

3 ноября, 2020, 13:45

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что у киевлян нет шансов на успех в матче Лиги чемпионов против "Барселоны"

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Сабо, чудеса в матче "Динамо" против "Барселоны" не произойдет и он будет болеть только за то, чтобы киевляне пропустили как можно меньше голов.

"Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти 3 очка. Что бы ни происходило в каталонском клубе - это" Барселона ". Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы бы говорили о каких-то шансы . Я буду болеть, чтобы "Динамо" много не пропустило. Согласен на 0: 2 или 1: 3 ", - сказал Сабо.

Также он посоветовал динамовцам уже сейчас готовиться к матчу с венгерским "Ференцварошем", в котором решится, какая из команд займет третье место в группе и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Динамовцы же ждут матч с" Ференцварош ". Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать" Ференцварош ", занимать третье место и играть в Лиге Европы", - отметил Сабо.

"Динамо" в стартовом матче ЛЧ уступило на своем поле "Ювентусу" - 0: 2, а затем в гостях сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" - 2: 2.

4 ноября киевляне должны встретиться на выезде с "Барселоной".

2 ноября стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за обилия больных коронавирусом в киевском клубе.

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