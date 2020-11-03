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Espreso.tvОбществоЭкс-адвокат Януковича Бабиков уволился с ГБР, - СМИ

Экс-адвокат Януковича Бабиков уволился с ГБР, - СМИ


фото: 5.ua
С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков, который был адвокатом экс-президента беглого Виктора Януковича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой в правоохранительных органах.

"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.

  • Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию, что Бабиков неоднократно представлял интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Аудио и документы обнародовали журналисты. В январе этого года тогда еще исполняющий обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила Бабикова своим заместителем.
  • Он работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича.
  • Заместитель директора Держбюро расследований Александр Бабиков утверждает , что, по версии Генпрокуратуры, он не был защитником экс-президента Украины Виктора Януковича.
  • В Назка заявили, что ГБР пытается оказывать давление на них через законные действия для устранения конфликта интересов у руководителей Бюро Александра Бабикова и Александра Соколова.

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