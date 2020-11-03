Экс-адвокат Януковича Бабиков уволился с ГБР, - СМИ
3 ноября, 2020, 09:30
С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков, который был адвокатом экс-президента беглого Виктора Януковича
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой в правоохранительных органах.
"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.
- Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию, что Бабиков неоднократно представлял интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Аудио и документы обнародовали журналисты. В январе этого года тогда еще исполняющий обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила Бабикова своим заместителем.
- Он работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича.
- Заместитель директора Держбюро расследований Александр Бабиков утверждает , что, по версии Генпрокуратуры, он не был защитником экс-президента Украины Виктора Януковича.
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В Назка заявили, что ГБР пытается оказывать давление на них через законные действия для устранения конфликта интересов у руководителей Бюро Александра Бабикова и Александра Соколова.
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