Назка заявил о давлении ГБР за "действия для устранения конфликта интересов Бабикова и Соколова"
Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков 21 сентября, передает пресс-служба НАПК.
"Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается оказывать давление на Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) через законные действия НАПК для разрешения конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова", - отметил Новиков.
Он добавил, что среди причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к председателю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому.
В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана, отмечает Новиков.
"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным средством (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнение с должности", - подчеркнул глава НАПК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти