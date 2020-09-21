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Espreso.tvОбществоНазка заявил о давлении ГБР за "действия для устранения конфликта интересов Бабикова и Соколова"

Назка заявил о давлении ГБР за "действия для устранения конфликта интересов Бабикова и Соколова"

В НАПК заявили, что ГБР пытается осуществлять давление на них через законные действия для устранения конфликта интересов у руководителей Бюро Александра Бабикова и Александра Соколова

Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков 21 сентября, передает пресс-служба НАПК.

"Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается оказывать давление на Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) через законные действия НАПК для разрешения конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова", - отметил Новиков.

Он добавил, что среди причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к председателю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому.

В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана, отмечает Новиков.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным средством (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнение с должности", - подчеркнул глава НАПК.

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