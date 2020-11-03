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Espreso.tvОбществоАваков: Маркива освободили

Аваков: Маркива освободили

Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив оправдан апелляционным судом в Милане

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook.

"Маркива освободили! Только что апелляционный суд принял решение!", - написал Аваков.

3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву. По его результатам суд полностью оправдал нацгвардейца.
 
Во время апелляционного заседания Маркив выступил с заключительным словом перед судом.
 
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Маркив возвращается в Украину.
 
"Украина, Виталия Маркива - оправдали!!! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала Денисова в Facebook.

 

 

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  • Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.
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