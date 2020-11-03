Аваков: Маркива освободили

3 ноября, 2020, 21:13

Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив оправдан апелляционным судом в Милане

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook.

"Маркива освободили! Только что апелляционный суд принял решение!", - написал Аваков.

3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву. По его результатам суд полностью оправдал нацгвардейца.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Маркив возвращается в Украину.

"Украина, Виталия Маркива - оправдали!!! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала Денисова в Facebook.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb