Аваков: Маркива освободили
3 ноября, 2020, 21:13
Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив оправдан апелляционным судом в Милане
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook.
"Маркива освободили! Только что апелляционный суд принял решение!", - написал Аваков.
3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву. По его результатам суд полностью оправдал нацгвардейца.
Во время апелляционного заседания Маркив выступил с заключительным словом перед судом.
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Маркив возвращается в Украину.
"Украина, Виталия Маркива - оправдали!!! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Виталий Маркив возвращается с нами на Родину", - написала Денисова в Facebook.
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- Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.
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