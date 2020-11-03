Аваков: в случае непризнания итальянским судом невиновности Маркива подадим жалобу в ЕСПЧ

3 ноября, 2020, 17:45

3 ноября в итальянском Милане Виталий Маркив выступил с заключительным словом перед судом, который удалился в совещательную комнату до 19:30 по киевскому времени

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него - безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они либо объявят приговор, либо скажут сколько им еще нужно времени", - рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, который сейчас находится на суде в Милан.

Аваков отметил, что в случае оправдательного приговора украинская сторона будет довольна:

"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - сказал Арсен Аваков.

По словам главы МВД на сегодняшнем заседании выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления.

"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лиц и журналистов, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом, она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучены 5 журналистов. Я там был. Там были расстреляны четверо протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", - отметил глава МВД.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

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