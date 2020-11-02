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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске произошло два инцидента со стрельбой в течение вечера: госпитализированы четыре человека

В Ивано-Франковске произошло два инцидента со стрельбой в течение вечера: госпитализированы четыре человека


фото: facebook.com/frankivsk.police
Полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих на одной из улиц Ивано-Франковска

Об этом сообщает городская полиция.

1 ноября около 20:40 на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

Один из раненых имел травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападающего.
Патрульные полицейские задержали всех. Мужчин госпитализировали в больницу.

Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета. Она тоже в больнице.

Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию.

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