В Ивано-Франковске произошло два инцидента со стрельбой в течение вечера: госпитализированы четыре человека
2 ноября, 2020, 08:51
Один из раненых имел травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападающего.
Полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих на одной из улиц Ивано-Франковска
Об этом сообщает городская полиция.
1 ноября около 20:40 на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин.
Один из раненых имел травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападающего.
Патрульные полицейские задержали всех. Мужчин госпитализировали в больницу.
Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета. Она тоже в больнице.
Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию.
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