У Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кравчук

2 ноября, 2020, 18:36

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Прежде всего я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но у меня нет полномочий сейчас вам об этом плане говорить", - отметил Кравчук.

По его словам, президент помнит о том сроке "в один год", чтобы попробовать использовать имеющиеся механизмы, о котором он говорил.

"Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали, - это было бы неправильно, и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", - добавил Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинули новое предложение украинской делегации.

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