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Espreso.tvОбществоРоссия на переговорах ТКГ выдвинула новое предложение украинской делегации, - Кравчук

Россия на переговорах ТКГ выдвинула новое предложение украинской делегации, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинули новое предложение украинской делегации

Об этом он рассказал на одном из украинских телеканалов, передает " УНИАН".

"Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, в России в частности - нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту - как менять ситуацию в течение многих лет вперед ", - сказал он.

Кравчук также рассказал, как Украина отреагировала на это предложение.

"Мы предложили ... Украина не готова это рассматривать завтра. Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа Грау, согласилась. на следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. возможно, это главное для нас" , - отметил он.

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