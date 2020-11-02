Семье главы КС Тупицкого принадлежит большое имение под Киевом, - "Схемы"

2 ноября, 2020, 20:26

Семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества, в числе которого, кроме имения в Крыму, четырехкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские Липки" в столице и большой особняк с бассейном под Киевом

Об этом сообщают "Схемы".

После того как в мае 2013 года Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса «Новопечерские Липки» в Киеве, а впоследствии докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла $2 900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 тысяч долларов.

Имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую. Об этом свидетельствует выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество. На момент приобретения дорогостоящей недвижимости Тупицкой было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 года Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

Кроме того, у семьи головы Конституционного суда имение с бассейном под Киевом, в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 года и оформлены на тещу Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория - на которой стоит большой особняк и несколько дополнительных сооружений, также здесь есть бассейн и небольшой пруд.

Источники журналистам сообщили, что этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

В воскресенье, 1 ноября, журналисты увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто имеет жена Тупицкого - Ольга Тупицкая.

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто есть на балансе Конституционного суда. Впрочем узнать, это ли авто относится к КС, не удалось - на Toyota Camry оказались так называемые номера прикрытия - в базе автотранспортных средств МВД эти номера закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).

Журналисты обратились к председателю КСУ с просьбой дать комментарий относительно его имущества. В пресс-службе заявили, что «все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации».