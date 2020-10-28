Председатель КСУ Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, которую приобрел после оккупации полуострова Россией - "Схемы"
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".
Тупицкий еще до аннексии владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. В 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.
Об этом свидетельствует документ из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.
В июле 2018 года Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли у гражданина РФ Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018-й, ни за 2019 год не упоминается об этом.
Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью КСУ во главе с Александром Тупицким признал незаконно.
Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.
При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист Роман Маселко.
"Судья не имеет права вступать в какие-либо отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", - рассказал Маселко.
"Схемы" разыскали продавца участка. Рисятов сообщил, что Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. Он объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".
"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу-то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.
При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- В Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие состояния украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула