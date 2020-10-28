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Espreso.tvОбществоПредседатель КСУ Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, которую приобрел после оккупации полуострова Россией - "Схемы"

Председатель КСУ Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, которую приобрел после оккупации полуострова Россией - "Схемы"


фото: Радіо Свобода
Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в Крыму, купив ее по российскому законодательству, но не упомянул об этом в своей декларации

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Тупицкий еще до аннексии владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. В 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.

Об этом свидетельствует документ из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.

В июле 2018 года Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли у гражданина РФ Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018-й, ни за 2019 год не упоминается об этом.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью КСУ во главе с Александром Тупицким признал незаконно.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист Роман Маселко.

"Судья не имеет права вступать в какие-либо отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", - рассказал Маселко.

"Схемы" разыскали продавца участка. Рисятов сообщил, что Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы расположены рядом. Он объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу-то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.

При этом, юристы объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.

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