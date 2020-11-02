"Реализация земельной реформы не остановят ни Конституционный суд, ни политики", - председатель Госгеокадастра

2 ноября, 2020, 15:37

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, реализацию земельной реформы уже не остановит ни Конституционный суд Украины, ни отдельные политики

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные баллы, манипулируя этим вопросом", - цитирует издание слова Лещенко.

Лещенко также отметил, что на прошлой неделе Конституционный суд принял решение, которое фактически направлено на уничтожение антикоррупционных достижений прошлых лет.

"Сегодня видим, как в экстренном режиме делаются попытки нанести удар по еще одному безусловному достижению - земельной реформе, благодаря которой, впервые за 20 лет, может быть наведен порядок в сфере земельных правоотношений. Земельная реформа - это о восстановлении справедливости. Потому что пока семи миллионам пайщиков в Украине с 2001 года не давали права распоряжаться своим имуществом, миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство выводили из государственной собственности. Эти земли продавались физлицам, и юридическим лицам, а также иностранцам, чем так пугали граждан политики, которые были активными противниками земельной реформы", - подчеркнул он.

Лещенко отметил, что ситуация, когда политики участвуют в разрушении достижений, к которым государство двигалось на протяжении десятилетий, является недопустимой.

Он также подчеркнул, что земельная реформа является необратимым процессом и будет сделано все для того, чтобы рынок сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года, даже если решение КСУ будет не на стороне реформы.

Напомним, ранее стало известно, что КСУ 2 ноября собирался провести заседание по толкованию двух статей Конституции относительно статуса земли.

4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb