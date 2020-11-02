Представитель Рады в КСУ назвала "нарушением" резкое изменение расписания суда
2 ноября, 2020, 13:05
Представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря раскритиковала резкое изменение расписания суда и вынесение на рассмотрение трактовки положений Основного закона о статусе земли
Об этом она написала в Facebook.
"Конституционный Суд с нарушением установленной законом процедуры изменил повестку дня и уже сегодня будет рассматривать вопрос по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины", - отметила она.
- КСУ 2 ноября проведет заседание по толкования двух статей Конституции относительно статуса земли.
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