Представитель Рады в КСУ назвала "нарушением" резкое изменение расписания суда

2 ноября, 2020, 13:05

Представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря раскритиковала резкое изменение расписания суда и вынесение на рассмотрение трактовки положений Основного закона о статусе земли

Об этом она написала в Facebook.

"Конституционный Суд с нарушением установленной законом процедуры изменил повестку дня и уже сегодня будет рассматривать вопрос по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины", - отметила она.

КСУ 2 ноября проведет заседание по толкования двух статей Конституции относительно статуса земли.