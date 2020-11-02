Нацслужба здоровья направила 2,5 млрд грн на доплаты медикам в сентябре и октябре
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд грн на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения Киева - более 216 млн грн, Днепропетровской области - более 209 млн грн и Харьковской области - 171 млн грн.
В пресс-службе напомнили, что согласно решению Кабмина, врачи получают доплаты в размере 70% от должностного оклада, специалисты с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей - на 50% от минимальной зарплаты, младшие медицинские сестры и медицинские братья - 25% от минимальной заработной платы. Отмечается, что выплаты на повышение зарплат по договору медицинские учреждения будут получать до конца года.
Кроме того, в рамках дополнительного финансирования медицинских учреждений, по программе медицинских гарантий получили меньше денег, чем в 2019 году, НСЗУ выплатила за июль-сентябрь более 634 млн грн.
Так, на пакет дофинансирование, по состоянию на 30 октября 2020 года, договоры заключили 473 медицинские учреждения, которые получили выплаты с июля. Отмечено, что наибольшие выплаты получили КНП Днепропетровского областного совета "Многопрофильная клиническая больница по оказанию психиатрической помощи" - 16 млн грн, Львовская областная инфекционная клиническая больница - 11,4 млн грн и "Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение" - 11,1 млн грн.
В НСЗУ отметили, что медучреждения будут получать финансирование по дополнительному пакету до конца 2020 года. За это время они должны закончить реорганизацию и подготовиться к 2021 году.
- Напомним, в начале октября НСЗУ перечислила медучреждениям 1,3 млрд грн на доплаты медикам.
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