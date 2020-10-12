Нацслужбы здоровья перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам
Об этом сообщает Правительственный портал.
"На сегодня НСЗУ уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и октябре. Олпаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101, 8 млн грн ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющих право на получение доплат для повышения зарплат врачам. Так, 585 заведений уже заключили договор с НСЗУ, еще два договора подписано со стороны НСЗУ и отправлен на подписание медучреждениям, договоры с семи заведениями находятся на согласовании, а два заведения подали предложения с ошибками и должны их исправить для заключения договора.
В пресс-службе напомнили, что правительство с 1 сентября повысил зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи. Так, доплаты врачам установлены на уровне 70% от должностного оклада, доплаты специалистам с базовым и неполным высшим образованием всех специальностей - на 50% от минимальной зарплаты, а доплаты младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы.
- Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что правительство продолжит повышать оплату труда медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19.
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