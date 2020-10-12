Нацслужбы здоровья перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам

12 октября, 2020, 14:14

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На сегодня НСЗУ уже перечислила заведениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и октябре. Олпаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101, 8 млн грн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющих право на получение доплат для повышения зарплат врачам. Так, 585 заведений уже заключили договор с НСЗУ, еще два договора подписано со стороны НСЗУ и отправлен на подписание медучреждениям, договоры с семи заведениями находятся на согласовании, а два заведения подали предложения с ошибками и должны их исправить для заключения договора.

В пресс-службе напомнили, что правительство с 1 сентября повысил зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи. Так, доплаты врачам установлены на уровне 70% от должностного оклада, доплаты специалистам с базовым и неполным высшим образованием всех специальностей - на 50% от минимальной зарплаты, а доплаты младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы.

Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что правительство продолжит повышать оплату труда медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19.

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