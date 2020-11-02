КСУ не принял решения по закону о рынке земли

2 ноября, 2020, 18:08

Конституционный суд не принял решения относительно трактовки статей Конституции о статусе земли

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ в комментарии LIGA.net.

Конституционный суд не принял сегодня, 2 ноября, решения относительно толкования роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее.

Сейчас дата следующего заседания по представлению 46 нардепов пока неизвестна.

Напомним, 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ.

КСУ 2 ноября провел заседание по закону о рынке земли.

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