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Espreso.tvОбществоКСУ не принял решения по закону о рынке земли

КСУ не принял решения по закону о рынке земли


фото: ccu.gov.ua
Конституционный суд не принял решения относительно трактовки статей Конституции о статусе земли

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ в комментарии LIGA.net.

Конституционный суд не принял сегодня, 2 ноября, решения относительно толкования роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее.

Сейчас дата следующего заседания по представлению 46 нардепов пока неизвестна.

  • Напомним, 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.

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