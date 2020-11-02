 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАзербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении


фото: reuters
Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении в Нагорном Карабахе штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении

Как сообщается, самолет был сбит 1 ноября во время атаки армянских военных на позиции азербайджанской армии в Зангеланском районе.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов и различной крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении. Штурмовик Су-25 противника, атаковал наши позиции из воздуха, также был сбит ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

2 ноября, 2020 понедельник

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать