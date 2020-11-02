Азербайджан заявил об уничтожении Су-25 ВВС Армении

2 ноября, 2020, 12:13

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении в Нагорном Карабахе штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении

Как сообщается, самолет был сбит 1 ноября во время атаки армянских военных на позиции азербайджанской армии в Зангеланском районе.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов и различной крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении. Штурмовик Су-25 противника, атаковал наши позиции из воздуха, также был сбит ", - говорится в сообщении.

31 октября сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне с Азербайджаном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb