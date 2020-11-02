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Espreso.tvОбществоАлиев назвал условия прекращения боевых действий в Карабахе

Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Карабахе


фото: reuters
Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае, если Армения прекратит обстрелы и выведет свои войска из региона

Азербайджан готов к дипломатическому решению конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.az.

По его словам, Баку готово к переговорам, если Ереван продемонстрирует желание решить конфликт за столом переговоров.

"Я много раз говорил, и это моя позиция, если Армения, например, прекратит огонь сегодня и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, если она возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска из наших остальных земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому ", - сказал Алиев.

При этом он отметил, что сейчас действия Армении свидетельствуют об обратном.

"Премьер-министр Армении направляет письмо президенту России и просит военной помощи. Это абсолютно неприемлемо. Для этого нет никаких оснований", - добавил президент Азербайджана.

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