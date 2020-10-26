Вакцина от COVID-19: Израиль начнет клинические испытания в ноябре
Об этом сообщает The Times of Israel, передает " Интерфакс-Украина ".
Первая фаза клинических испытаний начнется в воскресенье, 1 ноября, и в ней примут участие два человека. В ноябре количество добровольцев, которым поставят вакцину, увеличится до 80 человек. В декабре в испытаниях будут задействованы до 960 человек.
Клинические испытания вакцины пройдут примерно до весны будущего года. Если в большинстве вакцина продемонстрирует хороший результат, то в апреле-мае 2021 инъекции сделают 30 тыс. человек. После этого, если в вакцины не будет обнаружено побочных эффектов, ее будут применять в стране.
Испытаниями занимается научно-исследовательская лаборатория - Израильский институт биологических исследований. Их будут проводить в двух больницах - Хадасса в Иерусалиме и в медцентре Шеба под Тель-Авивом.
Одной группе испытуемых дадут вакцину, другой - плацебо, потом люди будут около трех недель находиться под наблюдением медиков, которые будут следить, появились ли побочные эффекты вакцины, а также, насколько она эффективна для выработки антител против COVID-19.
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