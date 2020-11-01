 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Турции число жертв разрушительного землетрясения возросло до 69

В Турции число жертв разрушительного землетрясения возросло до 69


фото: aa.com.tr
В результате мощного землетрясения в турецкой провинции Измир погибли по меньшей мере 69 человек

Об этом сообщает Anadolu.

По информации Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) по состоянию на 17.20, в больницы доставлены 940 раненых, из них 722 выписаны после оказания помощи, лечение 218 продолжается.

Поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях продолжаются. После землетрясения было 947 менее мощных толчков, магнитуда 43 из них составила более 4.

29 октября, у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6.6.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать