В Турции число жертв разрушительного землетрясения возросло до 69

1 ноября, 2020, 20:11

В результате мощного землетрясения в турецкой провинции Измир погибли по меньшей мере 69 человек

Об этом сообщает Anadolu.

По информации Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) по состоянию на 17.20, в больницы доставлены 940 раненых, из них 722 выписаны после оказания помощи, лечение 218 продолжается.

Поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях продолжаются. После землетрясения было 947 менее мощных толчков, магнитуда 43 из них составила более 4.

29 октября, у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6.6.

31 октября сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции погибли 25 человек и ранены 804.

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