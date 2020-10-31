В Турции возросло число жертв мощного землетрясения
Об этом сообщает агентство Anadolu.
По информации Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, число жертв землетрясения в Измире достигло 25, пострадали 804 человека.
"743 жителя пострадали в городе Измир, пять - в провинции Мугла, двое в Балыкесир и 54 в провинции Айдын - всего 804 человека", - говорится в заявлении управления.
На западе Турции 30 октября в 14:51 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях мероприятия Турции.
Вслед за мощным землетрясением магнитудой 6,6 балла, был еще 341 толчок послабее, силой более 4 баллов.
- 30 октября сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции погибли по меньшей мере четыре человека, еще 120 получили травмы.
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