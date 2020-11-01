В Словакии за сутки на COVID-19 протестовали половину населения страны

1 ноября, 2020, 22:18

В Словакии произошло массовое тестирование на коронавирус, за сутки проверили более 2,6 млн человек

Об этом сообщает The Guardian.

Для реализации проекта были привлечены более 40 тыс. медиков, военных, полицейских, госслужащих и волонтеров. В целом по стране открыли около 5 тыс. пунктов тестирования.

Из 2,58 млн лиц, прошедших тестирование, более 25 тыс. получили положительные результаты и должны уйти на самоизоляцию.

Массовое тестирование в Словакии осуществляли бесплатно. В стране проживает примерно 5,5 млн человек.

В субботу, 31 октября 2020 года, в Словакии начался первый этап массового тестирования на коронавирус.

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