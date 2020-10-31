В Словакии впервые в мире все население тестируют на коронавирус

31 октября, 2020, 15:37

В субботу, 31 октября 2020 года, в Словакии начался первый этап массового тестирования на коронавирус

С самого утра возле мест, где можно сдать анализ, выстроились длинные очереди. В столице Братиславе, по данным городских властей, приходится ждать тест до трех часов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Премьер-министр страны Игорь Матович считает массовое тестирование альтернативой жесткому карантину.

"Мы имеем большой шанс показать Европе и миру, что все может быть также иначе - без закрытия экономики и миллионов безработных", - заявил он.

Глава правительства призвал всех граждан в возрасте от десяти до 65 лет принять участие в добровольном тестировании.

Те, кто получит отрицательный результат, сможет свободно передвигаться по стране.

Первый этап тестирования продлится также в воскресенье, 1 ноября. Второй этап запланирован на 7-8 ноября.

В Словакии проживает примерно 5,5 миллиона человек. Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), в стране в течение 14 дней было зафиксировано 504,6 заражения 100 тысяч человек. В соседней Чехии этот показатель составляет 1512,3, а в Германии - 182,1.

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