Того, кто "заминировал" мост Патона, вычислили в течение часа
Об этом передает Еспресо.TV .
"В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который дал ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения" опьянения ", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.
Ему грозит до шести лет лишения свободы.
- Напомним, с целью проверки сигнала по поводу возможного минирования движение на столичном мосту Патона перекрывали в обоих направлениях .
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