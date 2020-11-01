Того, кто "заминировал" мост Патона, вычислили в течение часа

1 ноября, 2020, 13:25

Утром в воскресенье, 1 ноября 2020 года, в полицию Киева поступило три сообщения о минировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона, которые оказались ложными

Об этом передает Еспресо.TV .

"В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который дал ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения" опьянения ", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, с целью проверки сигнала по поводу возможного минирования движение на столичном мосту Патона перекрывали в обоих направлениях .

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