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Espreso.tvОбществоВ Киеве перекрыто мост Патона. ФОТОФАКТ

В Киеве перекрыто мост Патона. ФОТОФАКТ


фото: Вікторії Руденко
Утром воскресенья, 1 ноября 2020 года, Национальная полиция получила сообщение о вероятном заминировании столичного моста Патона

Об этом передает Еспресо.TV .

Информация проверяется правоохранителями.

Движение по мосту в обе стороны временно приостановлено.

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