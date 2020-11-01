В Киеве перекрыто мост Патона. ФОТОФАКТ
1 ноября, 2020, 11:34
Утром воскресенья, 1 ноября 2020 года, Национальная полиция получила сообщение о вероятном заминировании столичного моста Патона
Об этом передает Еспресо.TV .
Информация проверяется правоохранителями.
Движение по мосту в обе стороны временно приостановлено.
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