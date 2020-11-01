Стали известны результаты выборов мэра Львова и дата второго тура
Об этом "Еспресо.Захид" сообщил председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.
Уже по предварительным результатам было известно, что лидерами гонки является действующий мэр Львова Андрей Садовый, который выдвигался от объединения "Самопомич" и народный депутат, экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка, который баллотируется от партии "Европейская Солидарность".
Согласно окончательным подсчетам на базе бумажных протоколов участковых комиссий, их результаты стали такими: Андрей Садовый - 40,09%, а Олег Синютка - 31,1%.
Также Игорь Слипецкий сообщил, что второй тур выборов состоится не 15 ноября, как сообщалось ранее, а 22 ноября.
- Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых на голову Львовской ОТГ развернулась борьба между действующим мэром Андреем Садовым и народным депутатом, экс-главой Львовской ОГА Олегом Синюткой. И хотя социологи пророчили большой разрыв между основными конкурентами, в результате он сократился до 8-9%.
- Ранее Олег Синютка заявлял, что второй тур может состояться 15 или 22 ноября.
- "Европейская Солидарность" во Львовской области побеждает на выборах в городской и областной советы, а также в половину ОТГ.
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