Стали известны результаты выборов мэра Львова и дата второго тура

1 ноября, 2020, 15:38

Об этом "Еспресо.Захид" сообщил председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

Уже по предварительным результатам было известно, что лидерами гонки является действующий мэр Львова Андрей Садовый, который выдвигался от объединения "Самопомич" и народный депутат, экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка, который баллотируется от партии "Европейская Солидарность".

Согласно окончательным подсчетам на базе бумажных протоколов участковых комиссий, их результаты стали такими: Андрей Садовый - 40,09%, а Олег Синютка - 31,1%.

Также Игорь Слипецкий сообщил, что второй тур выборов состоится не 15 ноября, как сообщалось ранее, а 22 ноября.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых на голову Львовской ОТГ развернулась борьба между действующим мэром Андреем Садовым и народным депутатом, экс-главой Львовской ОГА Олегом Синюткой. И хотя социологи пророчили большой разрыв между основными конкурентами, в результате он сократился до 8-9%.

Ранее Олег Синютка заявлял, что второй тур может состояться 15 или 22 ноября.

"Европейская Солидарность" во Львовской области побеждает на выборах в городской и областной советы, а также в половину ОТГ.

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